Очередная часть фильма «Елки» станет последней

Седьмая часть популярной кинофраншизы «Елки», которая выйдет в прокат 27 декабря, станет последней. Об этом заявил генеральный директор «Двадцатый век Фокс СНГ» Вадим Смирнов на презентации кинодистрибьютора в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума «Кино Экспо», передает корреспондент РБК.

«Елки» являются наиболее известной российской кинофраншизой, которую субсидировал Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Самой коммерчески успешной частью этой кинофраншизы до сих пор остается третий фильм (вышел в прокат в декабре 2013 года), собравший в прокате 1,2 млрд руб. Больше одного миллиарда рублей в кинопрокате в России и СНГ (без учета Украины) собрали только «Елки 3», следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика».

Однако практика поддержки «многочисленных «Елок» не всегда себя оправдывает, рассказывал в интервью РБК министр культуры Владимир Мединский. «Принято считать, что на раскрученный бренд народ повалит. Но, как показывает практика, работает это не всегда хорошо», — заявил он.

В рамках изменения практики «поддержки Елок», начиная с третьей франшизы Фонд кино должен финансировать производство таких фильмов только на возратной основе, то есть работать, «как кинобанк», говорил министр.