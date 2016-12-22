Суд Каира отпустил под залог сыновей экс-президента Мубарака

Уголовный суд Каира выпустил сыновей бывшего президента Египта Хосни Мубарака Аля и Гамаля, которых обвиняют в манипуляциях на фондовой бирже, под залог $5,6 тыс. за каждого. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Следующее слушание по делу пройдет 20 ноября. Аля и Гамаль Мубарак были арестованы 15 сентября, по делу также проходят еще трое фигурантов: Хасан Хейкаль, сын египетского писателя Мухаммеда Хейкаль, Ахмед Фасхи и Ясир Маллавани. Их обвиняют в манипуляциях на фондовом рынке на 2 млрд египетских фунтов (около $1,1 млн).

В 2002–2011 годах Гамаль Мубарак был руководителем политического комитета правящей Национально-демократической партии Египта. Его брат Аля был далек от политики, однако, как отмечает телеканал, мужчину обвиняли в том, что он нажил состояние, пользуясь положением отца.