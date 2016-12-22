В Роттердаме сняли карантин с круизного лайнера

В порту Роттердама на круизном лайнере AidaPerla отменили карантин, который был объявлен из-за подозрений на норовирус у десятков пассажиров. Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.
Отмечается, что половина пассажиров чувствуют себя лучше.
Карантин был объявлен ранее 20 сентября. Во время путешествия у 70 человек на лайнере обнаружились симптомы кишечной инфекции. Часть туристов покинула корабль до введения карантина, после чего им не позволили вернуться. Заболевшие, оставшиеся на борту, получили необходимую помощь.
Отмечается, что первые симптомы заболевания стали появляться у туристов еще 18 сентября. Сообщается, что корабль прибыл в порт Роттердама из Бельгии утром 20 сентября, а большинство заболевших — немцы.
Ранее в сентябре в Нью-Йорке в карантин отправили прилетевший из Дубаи самолет авиакомпании Emirates вместе с 500 пассажирами. Это произошло после того, как около 100 человек на борту сообщили о плохом самочувствии, у них были кашель и температура около 38 градусов.