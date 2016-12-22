В Роттердаме сняли карантин с круизного лайнера

В порту Роттердама на круизном лайнере AidaPerla отменили карантин, который был объявлен из-за подозрений на норовирус у десятков пассажиров. Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.

Отмечается, что половина пассажиров чувствуют себя лучше.

Карантин был объявлен ранее 20 сентября. Во время путешествия у 70 человек на лайнере обнаружились симптомы кишечной инфекции. Часть туристов покинула корабль до введения карантина, после чего им не позволили вернуться. Заболевшие, оставшиеся на борту, получили необходимую помощь. ​

Отмечается, что первые симптомы заболевания стали появляться у туристов еще 18 сентября. Сообщается, что корабль прибыл в порт Роттердама из Бельгии утром 20 сентября, а большинство заболевших — немцы.

Ранее в сентябре в Нью-Йорке в карантин отправили прилетевший из Дубаи самолет авиакомпании Emirates вместе с 500 пассажирами. Это произошло после того, как около 100 человек на борту сообщили о плохом самочувствии, у них были кашель и температура около 38 градусов.