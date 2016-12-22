Путин рассказал о душевном и искреннем отношении к женщинам в России

Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношение к женщинам в стране как «трогательное, душевное, искреннее». Такое заявление он сделал на Евразийском женском форуме, сообщается на сайте Кремля.
«Защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание, и отношение к женщинам у нас, в нашей стране — я бы не побоялся этого, сказал бы — особое отношение: трогательное, душевное, искреннее», — сказал Путин.
В ходе своего выступления президент подчеркнул, что проблему гендерного неравенства необходимо решить и убрать существующие карьерные ограничения. «Мир, государства только выиграют, если таких женских историй успеха будет как можно больше», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что развитие технологий дало женщинам возможность «сократить время на ведение домашнего хозяйства» и получать образование и вести бизнес дистанционно. По мнению Путина, в связи с исчезновением ряда профессий из-за «смены технологического уклада» женщинам необходимо помочь в переподготовке и получении новых специальностей.