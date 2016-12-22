Госдума ужесточила наказание за отказ удалять ложную информацию

Депутаты Государственной думы одобрили в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство, которые ужесточают ответственность за отказ выполнять решение суда по прекращению распространения ложной информации. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Ранее за отказ от исполнения решения суда по удалению или опровержению недостоверной информации физических лиц штрафовал на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

По новому законодательству, штрафные санкции возрастают для граждан до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., а для организаций — до 200 тыс. руб. Максимальное наказание по этой статье — 10 суток административного ареста или обязательных работ до 120 часов для граждан, а для лиц, занимающих должности, арест предусмотрен на срок до 15 суток или до 120 часов обязательных работ.

В том случае, если в течение года после принятия административных мер решение суда по удалению или опровержению недостоверной информации не будет выполнено, вступает в силу ст. 315 УК РФ. Она также была принята депутатами в третьем чтении 20 сентября. Статья предусматривает для граждан наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. руб. или обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ до года, либо арест до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Для госслужащих штраф будет составлять до 200 тыс. руб., а также он будет лишен права занимать определенные должности в течение пяти лет. Также для них предусмотрено наказание в виде обязательных работ до 480 часов, или принудительных работ на срок до двух лет, или ареста до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Законопроект об ужесточении за отказ удалять и опровергать ложную информацию был разработан группой парламентариев от фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Он был внесен в Госдуму в мае 2018 года.