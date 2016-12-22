На трассе в Подмосковье загорелся рейсовый автобус
Общество, 11:32
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На трассе в Подмосковье загорелся рейсовый автобус
В Подмосковье в городском округе Подольск на трассе загорелся рейсовый автобус, в котором находились 46 пассажиров и водитель. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел около населенного пункта Бережки на 42-м км трассы М-2 «Крым». По данным МЧС, автобус горел по всей площади.
В результате никто не пострадал, все пассажиры успели покинуть транспортное средство.
В МЧС отметили, что из-за инцидента было ограничено движение по одной полосе трассы. В настоящий момент пожар в автобусе потушен. В ликвидации последствий возгорания принимали участие 16 человек и пять единиц техники.