СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве газа в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после хлопка бытового газа в жилом доме в Башкирии, жертвами которого стали два человека, двое получили ранения. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по республике.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Взрыв произошел в четверг, 20 сентября, в поселке Улукулево в одноэтажном кирпичном доме, в котором расположены четыре квартиры. В результате была полностью уничтожена одна квартира, а остальные — повреждены. Двое пострадавших получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили агентству «Интерфакс» в минздраве республики, врачи оценивают их состояние как стабильное и средней тяжести.

В СК отметили, что, по предварительным данным, ​причиной ЧП стала неисправность газового оборудования.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике Башкортостан, всего в доме жили восемь человек. Среди них детей не было. В ликвидации последствий инцидента принимают участие 114 человек и 29 единиц техники. На данный момент ведутся работы по разборке завалов.

В МЧС сообщили «РИА Новости», что людей под обломками нет. Четверо жильцов дома были доставлены в пункт временного размещения, рассказал собеседник агентства.