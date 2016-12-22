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Синоптики допустили повышение температуры в Москве до рекордной отметки
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Синоптики допустили повышение температуры в Москве до рекордной отметки
Общество, 10:25
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Синоптики допустили повышение температуры в Москве до рекордной отметки

В Москве 20 сентября может быть побит температурный рекорд, установленный в 1937 году​, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Действительно, сегодня плюс 23–25 градусов. Рекорд этого дня 1937 года — плюс 24,2 градуса. Либо будет повтор рекорда, либо мы его преодолеем», — заявил он.

По словам синоптика, в ближайшие дни также возможны новые температурные рекорды. «Такие же шансы и на пятницу и субботу, то есть будет невероятное тепло до плюс 22–27 градусов. Возможны новые самые высокие показатели за всю 140-летнюю историю наблюдений. Мало того, что бабье лето, еще и июльские температуры, еще и бьем рекорды», — добавил он.

На сайте Росгидрометцентра сообщается, что в четверг, 20 сентября, в столице ожидается от плюс 22 градусов до плюс 24 градусов. В Москве будет переменная облачность, без осадков. В пятницу, 21 сентября, температура воздуха останется на такой же отметке. Также синоптики прогнозируют облачность без осадков.

Росгидрометцентр для Москвы и Московской области установил «зеленый» уровень погодной опасности, что обозначает благоприятные погодные условия, когда оповещения о возможных угрозах не требуются.

Теги: Погода , прогноз погоды , рекорд
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