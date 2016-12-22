Cleary Gottlieb лишилась статуса единственного защитника России в судах

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому американская компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP лишилась статуса единственного поставщика юридических услуг по представлению интересов России в зарубежных судах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Осенью 2009 года тогдашний глава российского правительства Владимир Путин утвердил Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, единственным поставщиком юридических услуг по представлению интересов России в судебных разбирательствах, производство по которым начато, судебных разбирательствах, касающихся ответственности России по обязательствам государств-предшественников, а также консультационных услуг, в том числе в рамках досудебного урегулирования, по вопросам финансовых претензий к Российской Федерации, связанных с обязательствами государств-предшественников.

На российском рынке Cleary Gottlieb работает с 1991 года. Она, в частности, выступала консультантом IPO «МегаФона» и «Ленты», помогала «Роснефти» во время покупки ТНК-BP. С конца 1990-х годов Cleary Gottlieb успешно защищала Россию, отбивая попытки швейцарской фирмы Noga взыскать с России $63 млн по решению Стокгольмского арбитража.

Кроме того, американская компания представляла интересы России в судебном разбирательстве с Украиной по иску о невыплате $3 млрд долга. Помимо этого Cleary Gottlieb защищала интересы России в знаменитом арбитражном процессе в Гааге по «делу ЮКОСа», длившемуся почти десять лет и закончившемуся поражением России. Также она представляла интересы «Роснефти» в судебных разбирательствах по «делу ЮКОСа» вплоть до мирового соглашения с бывшими компаниями группы ЮКОС, которое «Роснефть» заключила в марте 2015 года.