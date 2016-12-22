Французский журнал проиграл апелляцию по делу о фото Кейт Миддлтон

Апелляционный суд в Версале отклонил жалобу редакторов французского журнала Closer, опубликовавшего обнаженные фотографии герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает The Telegraph.
«Было абсолютно неприемлемое нарушение не только неприкосновенности частной жизни, но и достоинства женщины», — сказал французский прокурор.
Суд оставил в силе штрафы редактору и издателю журнала в размере €45 тыс. В то же время журнал должен выплатить €100 тыс. королевской семье в качестве компенсации ущерба. Фотографам назначили штрафы в размере €5 тыс. При этом суд запретил распространять обнаженные фотографии герцогини.
После публикации в 2012 году фотографий с отдыха принца Уильяма и Кейт Миддлтон французская прокуратура возбудила уголовное дело. Королевская чета обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нарушении прав на неприкосновенность частной жизни. Из британских изданий только Irish Daily Star опубликовало фотографии, после чего редактора журнала отстранили от работы и в отношении него начали расследование.