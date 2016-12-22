Президент Владимир Путин пострелял из снайперской винтовки СВЧ-308, сообщает корреспондент РБК. Глава государства осмотрел галерею для снайперской стрельбы концерна «Калашников» в парке «Патриот». Специалисты стрелкового центра показали Путину два экспериментальных образца винтовок.
После осмотра стрелковой галереи президент произвел пять выстрелов из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 м.
Полуавтоматическая снайперская винтовка — СВЧ — была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2017». В винтовке ствольная коробка разделена на верхнюю и нижнюю части. Компоновка упрощает крепление оптики, прицелов, ночных и тепловизионных насадок.
Ранее днем Путин принял участие в мероприятиях по закладке камня главного храма Минобороны в парке «Патриот». Президент отметил, что в России «испокон веков заведено строить храмы в честь разных подвигов русского, российского воинства». Реализовать проект Минобороны планирует к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — к 2020 году.