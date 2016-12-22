При обрушении лесов в мадридском отеле Ritz погиб человек

В результате обрушения строительных лесов в отеле Ritz в Мадриде погиб рабочий, еще 11 человек пострадали. Об этом сообщают агентство Europa Press и газета El Pais со ссылкой на источники в экстренных органах.
По данным издания, спасателям удалось вытащить из-под обломков трех человек из четырех. Четвертый находится в небезопасной и труднодоступной зоне.
Экстренные службы Мадрида на своей странице в Twitter сообщают о 12 пострадавших. Уточнятся, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что один человек, предположительно погибший, по-прежнему находится под завалами.
Группа San José, которая выполняет строительные работы, отказалась комментировать случившееся.
Отель Ritz, расположенный рядом с музеем Прадо, был закрыт на реставрацию в конце февраля. Работы по полному обновлению здания оцениваются в €99 млн, они должны быть завершены в 2019 году. Зданием владеет Mandarin Oriental Group.