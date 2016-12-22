Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2400 пунктов
Экономика, 19:53
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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2400 пунктов
Индекс Московской биржи во вторник, 18 сентября, впервые в истории торгов превысил 2400 пунктов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
К закрытию торгов вторника значение индекса достигло максимальной за день отметки 2402,58, что на 1,21% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Среди лидеров роста были акции «Русала» (+3,13%), бумаги НОВАТЭКа (+6,12%), Сбербанка (+3%), «Аэрофлота» (+2,92%) и ВТБ (+2,85%). При этом упали акции ПАО «РусГидро» (-1,66%), ФСК ЕЭС (-1,26%), ОВК (–1,22%) и «Сургутнефтегаза» (-0,69%).
Накануне, 17 сентября, торги на бирже закрылись на отметке 2373,75 пункта.