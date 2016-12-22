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Минсельхоз заявил о сборе зерна менее чем с 30% засеянных в Сибири полей
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Минсельхоз заявил о сборе зерна менее чем с 30% засеянных в Сибири полей
Экономика, 19:48
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Минсельхоз заявил о сборе зерна менее чем с 30% засеянных в Сибири полей

К 18 сентября в Сибирском федеральном округе (СФО) зерновые убраны только с 30,4% посевной площади, в Уральском федеральном округе удалось собрать зерно чуть более чем с половины засеянных площадей. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства (Минсельхоз), опубликованном на сайте ведомства. Оба региона являются основными регионами — производителями качественной яровой пшеницы.

«В Сибирском федеральном округе обмолочено 2,7 млн га, или 30,4% к посевной площади», — говорится в сообщении Минсельхоза. Урожайность в этом году в СФО составила 20,0 ц/га.

Для сравнения ведомство приводит данные о сборе урожая в 2017 году. Тогда при меньшей урожайности (17,5 ц/га) к середине сентября удалось намолотить почти в два раза больше — 5,9 млн га. Всего в 2018 году с указанной площади удалось 5,4 млн т зерна (в 2017 году — 10,3 млн т).

Чуть больше половины запланированных площадей пока убрано в Уральском федеральном округе — 1,9 млн га (53,7% к посевной площади) против 2,2 млн га на аналогичную дату прошлого года. Здесь намолочено 3,2 млн т зерна против 4,6 млн т годом ранее. Урожайность в этом регионе, напротив, снизилась — до 17,3 ц/га с 20,6 ц/га в ,2017 году.

Всего по России пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 20,9 млн га, или 76,6% к посевной площади и намолочено 63,5 млн т зерна, уточняет Минсельхоз.

Ситуация с уборкой зерна в Сибирском федеральном округе действительно тяжелая, рассказал в разговоре с РБК директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. По его словам, Сибирский ФО может «прилично недобрать» урожай на фоне позднего сева, задержки в развитии растений из-за аномального холода и снега в мае и поздней уборки.

Ранее «Совэкон» уже отмечал, что уборка пшеницы в азиатской части России серьезно задерживается. Как отмечали специалисты центра, на начало сентября Сибирский и Уральский ФО убрали всего 0,7 млн га пшеницы, что стало самым низким показателем как минимум за последние пять лет.

Сибирский региональный центр МЧС предупредил, что 19–20 сентября на территории Республики Бурятия и Забайкальского края возможны дожди, град, грозы и усиление ветра до 15–20 м/c (местами до 24 м/с), а в Иркутской области метеорологи и МЧС предупредили о сильных осадках в виде мокрого снега.

Теги: зерно , уборка урожая , Минсельхоз
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