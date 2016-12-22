Walmart снимет с продажи одежду с символикой СССР по запросу стран Балтии

Американская торговая розничная сеть Walmart пообещала снять с продажи одежду с символикой Советского Союза. Об этом BNS сообщила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене. Это было сделано после обращения посла Литвы и политиков от трех прибалтийских стран.
«Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой», — сказала Якилайтене.
Ранее евродепутаты от Литвы, Латвии и Эстонии обратились к руководству Walmart с просьбой изъять из продажи футболки с серпом, молотом и надписью «СССР». Они утверждали, что данная символика оскорбляет жертв советского режима.
Как отмечает Delfi, торговая сеть убрала из продажи только упомянутые в жалобе майки, остальные товары с советской символикой остались в ассортименте.
В мае Литву возмутило платье компании Adidas с символикой Советского Союза. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что Adidas болеет «империалистической ностальгией». В свою очередь украинский институт национальной памяти предупредил компанию «Adidas-Украина» об уголовной ответственности за использование символики СССР.