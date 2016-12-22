ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,02 66,63 EUR Нал. 79,39 77,95 USD Бирж. 67,37 -0,69 EUR Бирж. 78,58 -0,92 USD ЦБ. 67,75 -0,44 EUR ЦБ. 79,17 -0,18 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6350,00 +76,60 IMOEX 2402,58 +1,21% RTSI 1123,03 +2,14% Brent 78,80 +0,82% DJIA 26246,96 +0,71% Nasdaq 7956,11 +0,76%
«Роскачество» определило лучшие электрические зубные щетки
Лента новостей
Как доказать, что вас обманули контрагенты 08:51, Строительство  Самолет экстренно сел в Тюмени из-за инфаркта у пассажира 08:16, Общество «Ведомости» узнали о согласии Schlumberger передать России технологии 08:05, Бизнес «Роскачество» определило лучшие электрические зубные щетки 08:00, Бизнес Фонд развития профинансирует проекты от Камчатки до Суэцкого канала 07:47, Экономика КНДР и Южная Корея решили вместе подать заявку на Олимпиаду-2032 07:40, Политика ФБР попросили изучить обвинения против кандидата в ВС США от Трампа 07:18, Политика Гуцериев отказался от строительства Hilton на Тверской 07:02, Бизнес Ким Чен Ын пообещал в ближайшем будущем посетить Сеул 06:24, Политика Лидеры двух Корей договорились о «конкретных шагах» по денуклеаризации 06:06, Политика Россия перебросила в Киргизию ракетные комплексы «Искандер-М» 05:56, Политика Осужденный в США россиянин Ярошенко пожаловался на недопуск в госпиталь 05:27, Общество Fox узнал о включении России в список угроз кибербезопасности Пентагона 04:59, Политика В Приморье приехала комиссия ЦИК 04:28, Политика «Коммерсантъ» узнал о планах правительства сменить главу Фонда кино 04:07, Общество Запрет смартфонов в школах поддержали 73% россиян 03:52, Общество В Венесуэле потребовали отправить главу ОАГ в отставку 03:19, Политика The Sun назвала имена госпитализированных из ресторана в Солсбери 02:52, Общество Глава Пентагона прокомментировал слухи о своей отставке в ноябре 02:42, Политика Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море 02:11, Политика Президент Польши подтвердил намерение создать в стране военные базы США 01:38, Политика Порошенко показал видео испытаний сверхзвуковых снарядов «Оскол» 01:36, Политика В МИД Испании рассказали об идее Трампа построить стену в Сахаре 01:00, Политика «Галатасарай» разгромил «Локомотив» в Лиге чемпионов 00:44, Спорт В Киеве задержали сына бывшего полпреда главы Чечни на Украине 00:24, Общество Экипаж МКС выйдет в космос и вскроет обшивку «Союза» из-за дыры 00:18, Общество Минэкономразвития оценило долю крупнейших регионов в экономике 00:00, Экономика Счетная палата нашла системные недоработки на стройках Северного Кавказа 00:00, Бизнес
«Роскачество» определило лучшие электрические зубные щетки
Бизнес, 08:00
0
«Роскачество» определило лучшие электрические зубные щетки

Эксперты «Роскачества» и Международной ассамблеи организаций потребительных испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) совместно провели исследование электрических зубных щеток. С результатами этой работы ознакомился РБК.

В исследовании принял участие 21 набор электрических щеток четырех брендов, которые, как указывает «Роскачество», являются наиболее популярными на рынке, — это Colgate (1 набор), Philips (11), Oral B (8) и AEG (1). Проверку качества этих товаров проводили в специализированной европейской лаборатории. Специалисты сравнивали щетки по скорости работы и качеству очищения от зубного налета, скорости разрядки и зарядки батареи, а также по простоте и комфорту использования. Наивысший балл получили электрические щетки Philips, самый низкий — Colgate.

Чтобы оценить, насколько щетки справляются с зубным налетом, эксперты привлекли 50 мужчин и 50 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Перед началом испытаний у каждого из них замеряли уровень зубного налета, после чего давали зубную щетку и пасту, которыми они в течение двух минут чистили зубы в привычном для себя темпе. Затем снова проводились замеры.

Результаты проверки показали, что на 100% справиться с зубным налетом не смогла ни одна щетка. Лучший результат (87%) показали наборы Philips Sonicare Diamond Clean Smart и Oral B Genius 8000. Хуже всего с задачей справилась механическая щетка с вибрирующей головкой Colgate 360.

Немалое значение имеет также выбор насадки на щетку, замечают в «Роскачестве». Исследование показало, что лучше всего очищают зубы отбеливающие насадки, хуже всего — чувствительные. Вместе с тем эксперты подчеркнули, что разница в эффективности между ними не превышает 10%. При этом лучше справляются с налетом щетки с вибрирующими головками.

По тому, как щетка держит заряд, лидером стала Philips Sonicare Clean Care (65 дней), следом за ней AEG (62) и Colgate 360 (47,5). Быстрее всего заряжается щетка марки AEG (почти шесть часов).

Эксперты заверяют, что качество чистки зубов у электрической щетки намного выше, чем у обычной, поскольку они делают больше мелких движений и способны справиться не только с налетом от чая, кофе и табака, но и уменьшить склонность к образованию зубного камня.

Помимо результатов исследования, «Роскачество» собрало и рекомендации по выбору электрических щеток. Член Общероссийской национальной ассоциации заслуженных врачей России, стоматолог Екатерина Ладилова просит обращать внимание на форму головки и способ ее вращения. Предпочтение, по ее словам, нужно отдавать круглым, которые совершают возвратно-поступательные и пульсирующие движения одновременно. Щетинки при этом должны быть разной длины и средней жесткости. Она добавила, что лучше выбирать аккумуляторные товары, а не те, которые работают на пальчиковых батарейках, а также модели с датчиком давления щетинок и таймером.

Теги: «Роскачество» , щетка , зубы , стоматология
Главное
Фонд развития профинансирует проекты от Камчатки до Суэцкого канала Экономика
Материалы по теме
«Роскачество» определило лучшие марки творога на российском рынке Общество
«Роскачество» нашло содержащие мышьяк и лишний лед креветки Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter