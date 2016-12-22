«Роскачество» определило лучшие электрические зубные щетки

Эксперты «Роскачества» и Международной ассамблеи организаций потребительных испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) совместно провели исследование электрических зубных щеток. С результатами этой работы ознакомился РБК.

В исследовании принял участие 21 набор электрических щеток четырех брендов, которые, как указывает «Роскачество», являются наиболее популярными на рынке, — это Colgate (1 набор), Philips (11), Oral B (8) и AEG (1). Проверку качества этих товаров проводили в специализированной европейской лаборатории. Специалисты сравнивали щетки по скорости работы и качеству очищения от зубного налета, скорости разрядки и зарядки батареи, а также по простоте и комфорту использования. Наивысший балл получили электрические щетки Philips, самый низкий — Colgate.

Чтобы оценить, насколько щетки справляются с зубным налетом, эксперты привлекли 50 мужчин и 50 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Перед началом испытаний у каждого из них замеряли уровень зубного налета, после чего давали зубную щетку и пасту, которыми они в течение двух минут чистили зубы в привычном для себя темпе. Затем снова проводились замеры.

Результаты проверки показали, что на 100% справиться с зубным налетом не смогла ни одна щетка. Лучший результат (87%) показали наборы Philips Sonicare Diamond Clean Smart и Oral B Genius 8000. Хуже всего с задачей справилась механическая щетка с вибрирующей головкой Colgate 360.

Немалое значение имеет также выбор насадки на щетку, замечают в «Роскачестве». Исследование показало, что лучше всего очищают зубы отбеливающие насадки, хуже всего — чувствительные. Вместе с тем эксперты подчеркнули, что разница в эффективности между ними не превышает 10%. При этом лучше справляются с налетом щетки с вибрирующими головками.

По тому, как щетка держит заряд, лидером стала Philips Sonicare Clean Care (65 дней), следом за ней AEG (62) и Colgate 360 (47,5). Быстрее всего заряжается щетка марки AEG (почти шесть часов).

Эксперты заверяют, что качество чистки зубов у электрической щетки намного выше, чем у обычной, поскольку они делают больше мелких движений и способны справиться не только с налетом от чая, кофе и табака, но и уменьшить склонность к образованию зубного камня.

Помимо результатов исследования, «Роскачество» собрало и рекомендации по выбору электрических щеток. Член Общероссийской национальной ассоциации заслуженных врачей России, стоматолог Екатерина Ладилова просит обращать внимание на форму головки и способ ее вращения. Предпочтение, по ее словам, нужно отдавать круглым, которые совершают возвратно-поступательные и пульсирующие движения одновременно. Щетинки при этом должны быть разной длины и средней жесткости. Она добавила, что лучше выбирать аккумуляторные товары, а не те, которые работают на пальчиковых батарейках, а также модели с датчиком давления щетинок и таймером.