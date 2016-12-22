Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане

Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева найдена мертвой в своем доме в Абакане, говорится в сообщении Министерства спорта Хакасии.

Каратееву ​без признаков жизни нашли ее друзья. По предварительной версии, причиной гибели 23-летней спортсменки стал угарный газ.

«Назначена доследственная проверка, проводятся необходимые экспертизы, идет опрос людей», — рассказали РБК в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Хакасии. Там добавили, что пока не могут точно назвать причину смерти девушки.

Каратеева — кандидат в мастера спорта по кикбоксингу (2011 год), входила в состав молодежной российской сборной. Она была победителем и призером всероссийских и международных турниров по кикбоксингу.