В Узбекистане при взрыве газового баллона в автобусе погибли пять человек

Жертвами взрыва газового баллона в автобусе в Бухарской области Узбекистана стали пять человек, говорится в сообщении на сайте МЧС страны.
Взрыв произошел рано утром в салоне автобуса марки Isuzu. Четыре человека скончались на месте, еще один умер от ран в больнице. 21 человек пострадал и госпитализирован, из них пять — в тяжелом и 16 в удовлетворительном состоянии.
Правительственная комиссия начала расследование причин и обстоятельств произошедшего. Как сообщает газета «Даракчи», из республиканского центра экстренной медицинской помощи в Ташкенте самолетами доставлены хирург, нейрохирург и реаниматолог.
В феврале 2018 года власти Узбекистана запретили установку ряда систем газовых баллонов на автомобили из-за частых неполадок, приводящих к взрывам. Разрешен только один тип баллонов — цельнометаллический СПГ-1.