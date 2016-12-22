СМИ сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Израиль

Россиянам стали чаще отказывать во въезде на территорию Израиля. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель российского посольства в Тель-Авиве.

Данная проблема существует уже два года. Так, по словам источника агентства, в 2017 году более 1,4 тыс. граждан России получили отказ на въезд в Израиль, а за первое полугодие 2018 года, согласно данным газеты Haaretz, число отказов увеличилось до 2,2 тыс. Израильская сторона направила в посольство письмо с объяснением своей политики на границе, однако оно «не во всем удовлетворило» диппредставительство.

В частности, рост числа отказов россиянам правительство Израиля объяснило участившимися обращениями с просьбой предоставить политическое убежище. Пользуясь безвизовым режимом, туристы въезжают в страну и оформляют запрос на убежище. Пока их обращения рассматриваются, они получают возможность работать в Израиле. Таким образом, Тель-Авив указывает на экономические, а не политические причины миграции.

По данным МВД Израиля, которые опубликовала Haaretz, за первое полугодие 2018 года более 1,3 тыс. россиян запросили политическое убежище, тогда как за весь период с 2009 по 2012 год и в 2014 году таких прецедентов не было.

«Мы понимаем повышенное внимание израильских служб к вопросу миграционной безопасности, но при этом считаем необходимым соблюдать баланс, который позволил бы в полной мере обеспечивать права человека при прохождении пограничных формальностей», — прокомментировал сложившуюся ситуацию представитель российского посольства.

Он также добавил, что чаще стали поступать жалобы о грубом отношении к россиянам на границе.

Как сообщил сотрудник посольства, данный вопрос будет обсуждаться в октябре на межведомственных консультациях по консульской тематике в Москве.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД России и пресс-атташе посольства Израиля в Москве.