В Нью-Йорке в результате пожара в торговом центре пострадал 21 человек
Общество, 03:48
0
В Нью-Йорке в результате пожара в торговом центре пострадал 21 человек
В Нью-Йорке загорелся торговый центр King's Plaza, в результате чего пострадал 21 человек. Об этом сообщает CBS New York.
Торговый центр располагается в Бруклине на острове Лонг-Айленд. В тушении возгорания приняли участие около 250-300 пожарных. Среди пострадавших оказались 18 пожарных и три гражданских. Их ранения не опасны для жизни. При этом огонь уничтожил несколько автомобилей.
Очевидцы пожара в Бруклине опубликовали видео в Twitter с горящим торговым центром.
Телеканал отмечает, что полиция арестовала человека, который подозревается в поджоге машин. По данным полиции, он мог иметь разногласия с автодилером, который владел большинством из пострадавших автомобилей.