Пол Маккартни стал лидером чарта Billboard 200 впервые с 1982 года
Общество, 16:19
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Пол Маккартни стал лидером чарта Billboard 200 впервые с 1982 года
Семнадцатый студийный альбом Пола Маккартни Egypt Station, который вышел 7 сентября, занял первую строчку американского хит-парада Billboard 200 впервые за 36 лет. Об этом сообщается на сайте журнала.
За неделю было продано 153 тыс. экземпляров пластинки, что превысило прогноз аналитиков.
В 1982 году первую строчку чарта занимал сольный альбом Маккартни Tug of War. А в 2007 году с альбомом Memory Almost Full музыкант занял только третью строчку хит-парада.
Отмечается, что разрыв в 36 лет, 3 месяца и 10 дней между моментом, когда живой исполнитель оказывался на вершине чарта, стал максимальным в истории Billboard 200.