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На съемках сериала «Смерш» погиб участник массовки
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На съемках сериала «Смерш» погиб участник массовки
Общество, 15:29
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На съемках сериала «Смерш» погиб участник массовки

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины на съемках телесериала «Смерш» в Ярославской области. Об этом сообщается в канале Следственного комитета в мессенджере «Там-Там».

По данным следствия, съемки проходили в городе Тутаеве. Мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции драки, он скончался в больнице. Следователи допрашивают членов съемочной группы, в том числе актера Алексея Макарова, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным регионального управления СК, дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Имя не уточняется.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СК, погибший не был профессиональным актером. Это местный житель, который был задействован в массовке.

Теги: съемки , сериал , смерть
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