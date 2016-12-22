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Эрдоган назвал подарком Boeing за $500 млн от эмира Катара
Политика, 15:20
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Эрдоган назвал подарком Boeing за $500 млн от эмира Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обосновал свое решение принять от эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани самолет Boeing 747-8 во время экономических трудностей в стране тем, что это подарок, а не покупка. Об этом сообщает Reuters.

«Он (эмир) сказал: «Я не буду брать деньги от Турции. Я даю его в качестве подарка», — сообщил Эрдоган журналистам. Он отметил, что эмир Катара решил подарить самолет турецкому государству, узнав о заинтересованности Анкары в его покупке.

Президент Турции сообщил, что сейчас самолет проходит процесс покраски.
«Мы будем летать на нем. Это самолет турецкой республики, а не мой личный», — подчеркнул он. Эрдоган также сообщил, что самолет стоит около $500 млн

Как указывает агентство, этот Boeing, который обычно вмещает 400 человек, был переоборудован на 76 пассажирских мест и 18 членов экипажа. Ранее газета Hurriyet сообщала, что депутат парламента от оппозиционной Республиканской народной партии Сезгин Танрикулу выразил обеспокоенность по поводу того, что самолет был куплен, а не пожертвован, отметив, что Турция находится в экономическом кризисе.
 

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Турция , Boeing
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