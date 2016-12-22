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Умер чемпион СССР по хоккею Валентин Гуреев
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Умер чемпион СССР по хоккею Валентин Гуреев
Общество, 13:44
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Умер чемпион СССР по хоккею Валентин Гуреев

Хоккеист, бывший тренер московского «Спартака» Валентин Гуреев умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter команды.

«Спартак» выразил соболезнования родным и близким Гуреева, а также хоккеистам, с которыми он играл и работал.

Ранее Гуреев перенес обширный инсульт, после чего оказался прикован к постели. Как сообщала пресс-служба клуба, медикам удалось стабилизировать его состояние, однако спортсмен находился в одном из столичных реабилитационных центров.

​Гуреев провел в составе «Спартака» девять сезонов. Он был чемпионом СССР 1976 года, а также двукратным обладателем Кубка СССР. Позднее он начал тренерскую карьеру. Являлся одним из родоначальников женского хоккея в России. ​С 1993 по 1995 год он был главным тренером «Спартака».

Теги: Хоккей , смерть , ХК «Спартак»
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