В Брюсселе неизвестный с ножом напал на полицейского

В брюссельском парке Максимилиан неизвестный с ножом напал на полицейского, сообщает телеканал VRT.

Полицейские обнаружили в парке спящего мужчину и попросили его уйти. Он вытащил нож и отказался бросить его после требования правоохранителей. Мужчина ударил ножом полицейского, после чего по нему была открыта стрельба. Также против нападавшего были применены дубинки и слезоточивый газ.

Полицейский получил легкое ранение. Нападавший также был ранен в грудь и ногу, после чего его госпитализировали в критическом состоянии.

«Личность подозреваемого и его мотив пока официально не установлены. Но нет оснований думать о том, что это был теракт», — сообщила официальный представитель прокуратуры Брюсселя Ине ван Вимерш.

Ведется следствие по факту нападения на полицейского, а также по факту применения полицией огнестрельного оружия. На месте происшествия работают следователи и эксперты.