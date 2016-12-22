В Санкт-Петербурге умер писатель Николай Коняев

В Санкт-Петербурге 16 сентября на 70-м году жизни скончался писатель Николай Коняев. Соответствующее сообщение правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России опубликовано на сайте Дома писателей. Отмечается, что литературное наследие писателя сопоставимо по объему и значимости с русскими классиками, и он «один из немногих современных отечественных писателей, кто имел всероссийскую известность».

Николай Коняев (Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС)

По информации «Петербургского дневника», директор Дома писателей Петербурга Евгений Лукин сообщил, что у Коняева обострилось старое заболевание, ему была сделана операция, но она не помогла.

Николай Коняев родился 25 августа 1949 года в Ленинградской области. Дебютировал в 1974 году в альманахе «Молодой Ленинград» с рассказом «Пятьдесят пятая весна». В этом же году он поступил в Литературный институт им. А.М. Горького. Писал художественные, исторические, биографические и религиозные произведения.

Коняев получил премии имени Василия Шукшина и имени Андрея Платонова.

За книгу «Подлинная история Дома Романовых» (2009) удостоен премии имени Валентина Пикуля, за «Апостольский колокол» — Большой литературной премии России и Премии святого благоверного князя Александра Невского.Получил Государственную премию Республики Саха (Якутия) «за весомый вклад в пропаганду и развитие духовной культуры народов республики и плодотворную творческую деятельность».

