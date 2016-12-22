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Heineken назначила нового гендиректора в России
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Heineken назначила нового гендиректора в России
Бизнес, 11:01
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Heineken назначила нового гендиректора в России

Российское подразделение пивоваренной компании Heineken поменяло своего генерального директора: вместо Этьена Стайпа назначен Баудевайн Хаарсма, который до этого управлял кластером компании в Восточной и Западной Африке. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в РБК.

Хаарсма приступил к своим новым обязанностям с 1 сентября, однако компания объявила об этом только сейчас. Его предшественника назначили генеральным директором Heineken в Мексике.

«Зная Россию еще с 1990-х годов, когда я побывал здесь впервые, и немного владея русским языком, я очень рад, что мне представилась возможность вернуться в эту уникальную страну и возглавить столь непростой для пивоваренной отрасли рынок», — прокомментировал Хаарсма свое назначение.

Он подчеркнул, что на новом посту намерен продолжить развивать портфель международных премиальных брендов, сохранять долю компании в массовом сегменте в условиях нестабильного бизнес-климата.

49-летний голландец Баудевайн Хаарсма пришел работать в Heineken в 1995 году на позицию стажера. В 2000 году он стал возглавлять подразделение в Республике Суринам, после чего сменил несколько руководящих постов внутри компании в разных странах.

В России Heineken работает с 2002 года как ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». Она владеет семью заводами в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске и других городах.

Теги: Heineken , кадровые перестановки , генеральный директор
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