Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП

В массовом ДТП на трассе Псков — Санкт-Петербург погиб оперный певец Михаил Луконин. Об этом в Facebook сообщил руководитель эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

По его словам, авария с участием автомобиля Луконина произошла 16 сентября на Псковском шоссе. Подробностей инцидента Самсонов не привел. Он лишь сообщил, что у Луконина из родных осталась только дочь Полина.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с регистратора одного из участников ДТП. На кадрах видно, как фура на огромной скорости влетает в несколько автомобилей, среди которых оказалось транспортное средство певца.

«От машины Михаила Луконина практически ничего не осталось. Очевидцы сообщают о жуткой картине с места трагедии», — говорится в сообщении телеканала.

Михаил Луконин с 2000 года работал в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Также он был известен в качестве драматического актера и композитора. В его репертуаре было около 800 произведений на восьми языках.​ Луконин выпустил восемь альбомов, один из которых был номинирован на премию «Грэмми».