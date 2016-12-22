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Советнику лидера британских лейбористов запретили въезд на Украину
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Советнику лидера британских лейбористов запретили въезд на Украину
Украинский кризис, 20:55
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Советнику лидера британских лейбористов запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд британскому политику Эндрю Мюррею, советнику лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Об этом сообщают украинское издание «Апостроф» и британская газета Daily Mail со ссылкой на документ СБУ.

Как отмечается, Мюррею запретили въезд на три года в июне 2018-го. Сотрудник СБУ пояснил Daily Mail, что это связано с тем, что Киев считает его участником «глобальной пропагандистской сети» российских властей. Он добавил, что британец считается «потенциальной угрозой национальной безопасности» Украины. Издание отмечает, что сам Мюррей отрицает причастность к «так называемой пропагандистской сети».

Как пишет британская газета, в 2014 году Мюррей организовал кампанию «Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине» (SARU), которая протестовала против поддержки Западом киевских властей. Daily Mail уточняет, что SARU использовалась для того, что описать конфликт на востоке Украины как войну, которую начал Киев.

В конце апреля вице-мэру австрийского города Линц Детлефу Виммеру запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. При этом украинский посол в Австрии Александр Щерба не уточнил, на сколько чиновнику запрещен въезд, отметив, что срок «немалый».

Теги: СБУ , Украина , Великобритания
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