Путин и Медведев поздравили работников лесного комплекса с их праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников лесного комплекса с их профессиональным праздником, отметив, что сохранение леса является значимым приоритетом страны. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
«В лесном комплексе всегда работали специалисты высочайшей квалификации, искренне любящие и знающие свое дело. Компетентность, опыт, опора на замечательные традиции предшественников будут помогать вам в нелегком, но благородном труде», — отметил Путин.
В своем поздравлении российский лидер подчеркнул, что главными задачами, которые стоят перед работниками на сегодняшний день, являются привлечение иностранных инвестиций, развитие и усовершенствование предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств.
Путин добавил, что также необходимо найти новые подходы для сбережения ресурсной базы. Он напомнил о вступлении в силу нового закона, который предусматривает обязательное восстановление лесных участков.
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев, в свою очередь, также поздравил специалистов с Днем работников леса. Он отметил большой вклад, который работники вносят в лесовосстановление, развитие промышленности, рост конкурентоспособности лесной продукции и увеличение ее спроса как на внутреннем рынке, так и за рубежом.