Умер печатавшийся в журналах «Знамя» и «Новый мир» писатель Бородыня

Российский писатель Александр Бородыня, печатавшийся в журналах «Знамя» и «Новое время», скончался после тяжелой болезни на 62-м году жизни в Германии. Об этом ТАСС сообщила знакомая с писателем художник Елизавета Лавинская.

По ее словам, смерть писателя наступила утром 15 сентября в маленьком немецком городе Людвигсхафен, где последние 20 лет он прожил с женой.

О дате и месте прощания с писателем пока не сообщается.

Александр Бородыня публиковал свои произведения в журналах в 1990-е годы. Среди его работ такие книги, как «Бесы...», «Зона поражения», «Эмблема печали». Он также основал литературное товарищество «Черновик». В интернете он печатался под псевдонимом Эрвин Каин.