ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,85 67,84 EUR Нал. 80,13 78,95 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6486,90 -32,80 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Вице-премьер Чехии сообщил о снижении числа задержаний нелегалов в 20 раз
Лента новостей
Ибрагимович назвал себя «богом голов» после 500-го мяча в карьере 12:28, Спорт Умер печатавшийся в журналах «Знамя» и «Новый мир» писатель Бородыня 12:25, Общество В США число жертв тропического шторма «Флоренс» увеличилось до 13 человек 12:00, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 11:50, РБК и Сбербанк Турнир UFC в Москве вошел в пятерку по посещаемости за всю историю 11:37, Спорт Кучма заявил о мечте России разорвать минские соглашения руками Украины 11:29, Политика В Таиланде в результате наводнения пострадали более 58 тыс. человек 11:20, Общество Вице-премьер Чехии сообщил о снижении числа задержаний нелегалов в 20 раз 10:53, Общество Боксер Геннадий Головкин проиграл первый бой в карьере 10:47, Спорт Как производят мраморную говядину в России 10:45, РБК и Мираторг Антииммигрантская AfD стала самой популярной партией на востоке Германии 10:39, Политика Собянин заявил о принципиальной разнице между своими победами на выборах 09:56, Политика Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области 09:51, Общество Telegraph сообщил о краже хакерами из Ирана документов из ВУЗов Британии 09:30, Технологии и медиа Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 09:30, РБК и Schneider Electric Премьер Японии напомнил Путину позицию Токио по территориальному вопросу 08:27, Политика Сын Трампа назвал Обаму «лучшим продавцом» Америки 07:43, Политика Президент Финляндии cчел вступление в НАТО угрозой стать «врагами» России 07:30, Политика Появилось видео перехвата израильской ракеты силами ПВО Сирии 07:01, Политика СМИ назвали интервью Петрова и Боширова наказанием за «оставленные следы» 06:50, Политика В США пять человек задержали за грабеж в зоне шторма «Флоренс» 06:31, Общество Южная Корея отправила в КНДР делегацию для подготовки саммита 06:01, Политика Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах выросло до 25 05:30, Общество Telegraph узнала о задержке санкций Британии против России из-за Brexit 04:40, Политика Венесуэла пообещала обратиться в ООН из-за cлов главы ОАГ про вторжение 04:09, Политика Число погибших из-за шторма «Флоренс» в США выросло до 11 03:39, Общество Петра Верзилова доставили в Германию для лечения 03:08, Общество Трамп назвал причину потери 25 пунктов рейтинга 02:29, Политика
Вице-премьер Чехии сообщил о снижении числа задержаний нелегалов в 20 раз
Общество, 10:53
0
Вице-премьер Чехии сообщил о снижении числа задержаний нелегалов в 20 раз

Количество задержаний нелегальных мигрантов в Чехии за три года сократилось в 23 раза. Об этом заявил вице-президент страны Ян Гамачек, передает Чешское государственное телевидение.

«Полиция в Чехии в этом году задержала 130 мигрантов, которые пересекли чешскую территорию», — отметил он, добавив, что задержанные были в основном уроженцами Ближнего Востока или стран бывшего Советского Союза.

По словам вице-премьера, данное количество значительно меньше, чем в 2015 году, когда нелегальная миграция достигла своего пика — тогда было задержано около 3 тыс. нелегалов, стремившихся проехать в страны Западной Европы транзитом через Чехию.

В своем заявлении он отметил работу полиции и эффективность принятых государством мер для предотвращения незаконных миграций. Так, он рассказал, что полиция развернула мобильный центр по контролю, который сможет проверять подлинность документов и идентифицировать людей, ориентируясь на базу данных. Также проводятся выборочные проверки грузовиков и легковых автомобилей.

Теги: Чехия , вице-премьер , задержание , нелегальный иммигрант , снижение
Главное
Кучма заявил о мечте России разорвать минские соглашения руками Украины Политика
Материалы по теме
Вице-президент США призвал мигрантов не въезжать в страну нелегально Политика
Трамп пообещал не разлучать семьи нелегальных мигрантов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter