Вице-премьер Чехии сообщил о снижении числа задержаний нелегалов в 20 раз

Количество задержаний нелегальных мигрантов в Чехии за три года сократилось в 23 раза. Об этом заявил вице-президент страны Ян Гамачек, передает Чешское государственное телевидение.
«Полиция в Чехии в этом году задержала 130 мигрантов, которые пересекли чешскую территорию», — отметил он, добавив, что задержанные были в основном уроженцами Ближнего Востока или стран бывшего Советского Союза.
По словам вице-премьера, данное количество значительно меньше, чем в 2015 году, когда нелегальная миграция достигла своего пика — тогда было задержано около 3 тыс. нелегалов, стремившихся проехать в страны Западной Европы транзитом через Чехию.
В своем заявлении он отметил работу полиции и эффективность принятых государством мер для предотвращения незаконных миграций. Так, он рассказал, что полиция развернула мобильный центр по контролю, который сможет проверять подлинность документов и идентифицировать людей, ориентируясь на базу данных. Также проводятся выборочные проверки грузовиков и легковых автомобилей.