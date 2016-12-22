В Петербурге внедорожник сбил женщину и врезался в магазин

Водитель на внедорожнике Infiniti QX80 в Курортном районе Санкт-Петербурга не справился с управлением, насмерть сбил 79-летнюю женщину и врезался в магазин. Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло около 17:25 мск возле дома 1 по улице Нагорная. За рулем внедорожника находился 68-летний мужчина. Выезжая с парковки у супермаркета, он сбил женщину и врезался в магазин, протаранил дверь и полностью въехал в помещение. При аварии водитель получил легкие травмы.

По данным телеканала 78, мужчина заявил, что перепутал педали газа и тормоза. Отмечается, что автомобиль находится в лизинге и принадлежит одной из городских энергосберегающих компаний.