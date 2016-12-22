Украинский омбудсмен заявила об избиении заключенного фермера в Крыму

Крымский фермер Владимир Балух, приговоренный в России к трем с половиной годам тюрьмы, был избит в СИЗО в Симферополе, ему также угрожали расправой. Об этом написала украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook.

Денисова отмечает, что Балуха вывели из камеры, чтобы его не видели камеры наблюдения, и «пытались поставить на колени, надели наручники, били по голове, печени и запугивали». По словам Денисовой, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила ей, что Балух «сам спровоцировал конфликт» и его должны были наказать, но не стали этого делать, «учитывая его состояние».

В УФСИН России по Крыму и Севастополю заявили, что информация об избиении Балуха не соответствует действительности. «В ходе регулярных медицинских осмотров телесных повреждений у Балуха не выявлено, жалоб на состояние здоровья от него не поступало. В ходе беседы с сотрудниками СИЗО-1 Балух информацию об избиениях также отрицает», — говорится в сообщении на сайте УФСИН.

Сотрудники ФСБ России задержали Балуха в декабре 2016 года, его приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и 10 тыс. руб. штрафа. Осужденный не признал свою вину и в марте 2018 года объявил голодовку. По мнению украинских правозащитников, Балуха осудили из-за того, что он вывесил во дворе своего дома флаг Украины.

В апреле делом Балуха занялись в Совете по правам человека при президенте России, после встречи с его главой Михаилом Федотовым Балух прекратил голодовку. Однако в июне архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявлял, что Балух находится в тяжелом состоянии и «физическом истощении» из-за длительного отказа от приема пищи.