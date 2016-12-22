На востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в пять раз

На востоке Москвы утром 15 сентября зафиксировано превышение порога запаха сероводорода более чем в пять раз. Об этом свидетельствует информация на сайте Мосэкомониторинга.
Данные получены со станции «Кожухово», которая контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и полигона «Кучино». Кроме того, на станции «Новокосино», также контролирующей зону влияния завода, в 2:00 мск было зафиксировано превышение порога сероводорода в 2,2 раза.
Утром 9 сентября станция «Жулебино» зафиксировала превышение порога запаха сероводорода на юго-востоке Москвы в 8,5 раза. В Мосэкомониторинге заявили РБК, что это было вызвано погодными условиями. Как пояснили в ведомстве, превышение порога запаха связано с безветрием и жаркой погодой. Там добавили, что такие значения не оказывают отрицательного воздействия на здоровье.