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Япония отложила запуск грузового корабля к МКС
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Япония отложила запуск грузового корабля к МКС
Технологии и медиа, 03:16
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Япония отложила запуск грузового корабля к МКС

Запуск японской ракеты-носителя H-IIB с грузовым кораблем «Котонори-7» к Международной космической станции отложили из-за необходимости провести дополнительные проверки двигателя, сообщается на сайте Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

«Отмена вызвана тем, что потребовалась дополнительная проверка систем тяги двигателя ракеты H-IIB», — говорится в сообщении. Запуск должен был состояться в субботу, 15 сентября, на космическом центре Танэгасима. В JAXA пообещали сообщить, когда станет известна новая дата запуска грузового корабля на МКС.

Изначально ракета-носитель с «Котонори-7» должна была вылететь к МКС во вторник, 11 сентября, но тогда запуск отложили до 14 числа из-за плохих погодных условий.

На сайте JAXA тогда уточнили, что «окно» для запуска «Котонори-7» будет открыто с 15 сентября по 31 октября, однако точную дату будут выбирать с учетом орбиты МКС и других условий.

Теги: Япония , МКС
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