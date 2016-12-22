В результате взрывов газа в Массачусетсе погиб человек и 16 пострадали

В результате взрывов газа в городе Лоренс в американском штате Массачусетс погиб один человек и 13 пострадали. Об этом сообщает CBS Boston.
Погибшим оказался 18-летний Леонел Робсон. Он находился в машине на подъездной дорожке у дома, когда на нее упала дымовая труба. В качестве меры предосторожности компания отключила питание в трех пострадавших городах.
По данным телеканала, в больнице Лоренса находятся 13 человек, один из которых в критическом состоянии. К расследованию происшествия подключились Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
Около 70 взрывов, пожаров и утечек газа произошло в городах Лоренс, Андовер и Северный Андовер. В районах, где чувствовался запах газа, эвакуировали людей. Полиция также призвала жителей, чьи дома обслуживает компания Columbia gas, покинуть их. Помимо пострадавших и погибшего в Лоренсе, администрация Андовера сообщала о трех пострадавших в городе.