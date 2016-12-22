В Чехии задержали готовившего теракт радикального исламиста

В Чехии полиция задержала радикального исламиста, который, готовил в стране теракт. Об этом сообщает газета Mlada Fronta Dnes.

По данным издания, Доминик К. является выходцем из Словении. Он принял ислам три года назад и действовал под именем Абдула Рахмана.

При обыске в квартире мужчины нашли химикаты и инструкции по изготовлению бомб, как прикрепить их к телу и автомобилю.​ Однако Доминик рассказал наличие химикатов тем, что они необходимы для изготовления фейерверков к Новому году,. Полиция посчитала «слабым» объяснением, так он не празднует Новый год из-за принятия ислама.

Как отмечает издание, это первый случай задержания на территории Чехии исламиста, готовившего теракт.

В начале сентября в США арестовали пять членов радикальной исламской группы. Их обвинили в подготовке детей к нападениям на школы и полицейских. ФБР обнаружили у них склад огнестрельного оружия. Следователи установили, что экстремисты учили детей обращаться с оружием.