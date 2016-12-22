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Глава МИД Индии заявила об ожидании визита Путина в Нью-Дели в октябре
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Глава МИД Индии заявила об ожидании визита Путина в Нью-Дели в октябре
Политика, 20:55
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Глава МИД Индии заявила об ожидании визита Путина в Нью-Дели в октябре

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что в Нью-Дели «с нетерпением» ожидают визит президента России Владимира Путина 4 октября. Об этом она сообщила на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, сообщает ТАСС.

«Надеемся, что этот визит послужит дальнейшему укреплению наших отношений. Мы отмечаем новые направления, где мы можем работать, это укрепляет сотрудничество. Никто не сможет это сотрудничество ни уничтожить, ни уменьшить. Это наше свободное решение», — сказала Сварадж.

Лавров перед началом переговоров предложил Сварадж рассмотреть подготовку встречи глав России и Индии, сообщается на сайте МИД России. «Посмотрим, как выполняются договоренности, которые были достигнуты во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Сочи в мае этого года и в ходе июльской встречи наших лидеров «на полях» саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Поговорим о том, как нам готовить новые встречи в верхах», — сказал Лавров.

Министр заявил, что Россия ценит двусторонние отношения и сотрудничество с Индией, работу стран в ООН, БРИКС и ШОС. «Учитывая возрастающую важность Азиатско-Тихоокеанского региона нам важно знать оценки наших индийских друзей происходящего, особенно в том, что касается последних событий», — подчеркнул Лавров.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать планы Путина посетить Индию заявил: «Своевременно сообщим».

Последний раз Путин посещал Индию в декабре 2014 года, его визит называли в индийских СМИ «историческим».

Теги: Владимир Путин , Индия , МИД России
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