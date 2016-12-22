«Сибур» оценил инвестиции в Амурский газохимический комплекс в $7–8 млрд

Предварительная оценка нефтехимической компании «Сибур» по инвестициям в Амурский газохимический комплекс (ГХК) — $7–8 млрд. Об этом «РИА Новости» на Восточном экономическом форуме сообщил гендиректор «Сибура» Михаил Карисалов.

Он отметил, что решение по реализации проекта в «Сибуре» могут принять в 2019 году, запуск ГХК запланирован на 2024 год. Сейчас «Сибур» ведет переговоры с китайской компанией Sinopec о возможности создания СП на Амурском ГХК.

В конце мая «Сибур» и «Газпром» на Петербургском международном экономическом форуме заключили договор на поставку этана на Амурский ГХК. Ежегодно комплекс будет получать 2 млн т сырья, поставки рассчитаны на 20 лет. Предварительный договор поставки был подписан сторонами в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Основным поставщиком сырья для ГХК является Амурский газоперерабатывающий завод, который запустится к 2021 году, к моменту начала поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири».