В Новосибирске наказали экипаж самолета за отключение связи с диспетчером

Членов экипажа пассажирского Boeing 737-800, выполнявшего рейс Новосибирск — Петропавловск-Камчатский, по итогам проверки привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что они около часа не выходили на связь с диспетчером. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Во время полета 4 июня судно 52 минуты находилось «без устойчивой двусторонней радиосвязи с органами управления воздушным движением». Отмечается, что это создавало угрозу безопасности полетов.
Инцидент произошел из-за того, что командир воздушного судна и второй пилот сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимальной во время доклада старшего бортпроводника об обстановке в салоне. «Посадка в аэропорту назначения произошла благополучно, пассажиры рейса не пострадали, воздушное судно повреждений не получило», — подчеркнули в прокуратуре.
Новосибирский транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства о безопасности полетов в адрес гендиректора авиакомпании.