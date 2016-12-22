В Черном море около Ялты произошло землетрясение

Спасатели зафиксировали в Черном море землетрясение силой около 4 баллов, оно произошло в 28 км от берега Ялты, сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.

Землетрясение было зарегистрировано в 9:20 по московскому времени.

Это был единичный толчок, уточнила начальник сейсмостанции Ирина Курьянова, ее слова приводит сайт администрации Ялты. Курьянова подчеркнула: «У нас нет повода говорить о серьезном землетрясении». «В последнее время в этом районе обстановка оставалась спокойной, и толчков не регистрировалось», — добавила она, пояснив, что опасения может вызывать именно серия толчков.