Пилот потерял сознание во время полета из Дамаска в Москву

Командир сирийского пассажирского лайнера, следовавшего из Дамаска в Москву, потерял сознание при подлете к аэропорту назначения. Об этом сообщила РБК начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина.

По ее словам, инцидент произошел накануне, 12 сентября. Экипаж пассажирского Airbus сообщил во Внуково об аварийной тревоге.

«При подлете к аэропорту Внуково командиру судна стало плохо с сердцем. Посадку благополучно произвел второй пилот в одиночку. Командира госпитализировали в городскую московскую больницу, сейчас он себя чувствует нормально», — рассказала Шаравина.

Она добавила, что у командира был диагностирован обширный инфаркт миокарда.