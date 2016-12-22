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Пассажирский самолет столкнулся с погрузчиком в аэропорту Челябинска
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Пассажирский самолет столкнулся с погрузчиком в аэропорту Челябинска
Общество, 11:12
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Пассажирский самолет столкнулся с погрузчиком в аэропорту Челябинска

В аэропорту Челябинска произошло столкновение пассажирского самолета и погрузчика. Пострадавших нет, сообщил «РИА Новости» челябинский транспортный прокурор Александр Колесников.

«При осуществлении погрузки груза 11 сентября в аэропорту Челябинска произошло столкновение погрузчика с самолетом», — уточнил он.

Колесников добавил, что при аварии самолет получил незначительные повреждения — царапину верхнего слоя фюзеляжа.

СМИ сообщили о столкновении самолета с погрузчиком в Домодедово
Общество

В настоящий момент Росавиация совместно с региональной транспортной прокуратурой проводит проверку (ее срок установили до 20 сентября).

По данным знакомого с ситуацией источника портала URA.RU, погрузчик столкнулся с самолетом Sukhoi Superjet-100-95 компании «Аэрофлота». Он должен был выполнять рейс su-1427 и вылететь в 23:10 по местному времени (21:10 мск). В результате пассажирам пришлось ждать шесть часов нового воздушного судна.​

Теги: пассажирский самолет , погрузчик , Аэропорт , Челябинск , столкновение
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