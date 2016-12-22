В Иркутской области загорелось здание администрации поселка Бохан

В поселке Бохан Иркутской области в двухэтажном административном здании возник пожар на площади более 380 кв. м, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, пожар начался на первом этаже деревянного здания в нескольких местах. «Наличие нескольких очагов возгорания непосредственно внутри здания свидетельствует о том, что причиной пожара могло стать занесение открытого источника огня», — объявил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Однако в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области РБК заявили, что информация о поджоге еще не подтверждена. «Факта умышленного поджога на данный момент еще не установлено. Сотрудники МЧС называют эту информацию предварительной. Сейчас на месте работает пожаро-техническая лаборатория, ее предварительные выводы пока неизвестны», — пояснили в пресс-службе.

При этом в сообщении МЧС отмечается, что накануне из-за замыкания в здании было отключено электроснабжение. В связи с этим в момент возгорания не сработала система противопожарной защиты. По данным ГУ МЧС, быстрому распространению огня способствовали пустоты деревянных перекрытий и утеплитель под металлической обшивкой.

О пострадавших при пожаре не сообщается. Зданию нанесен значительный ущерб: произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.

В настоящий момент 54 сотрудника МЧС и 10 единиц техники продолжают тушить пожар, который начался в 07:00 по местному времени (02:00 мск).