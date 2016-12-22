У 50 детей диагностировали серозный менингит в Сахалинской области

В Сахалинской области полсотни детей с диагнозом серозный менингит проходят курс лечения в областной больнице. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.​

«Самой младшей пациентке, поступившей в медучреждение с таким диагнозом, восемь месяцев», — отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, в Южно-Сахалинске на этой неделе на карантин закрыли детский сад, где у шести детей обнаружили данное инфекционное заболевание. ​

В Минздраве предупредили, что основными симптомами менингита являются высокая температура, сильная головная боль и рвота — при их наличии следует обратиться к врачу. По словам и. о. заведующего инфекционным отделением детской областной больницы Сергея Чевозерова, если не лечить заболевание, то это может привести к таким последствиям, как постоянная головная боль.

Врачи уточнили, что курс лечения в больнице длится минимум две недели, после чего еще 10-14 дней пациенты должны наблюдаться в поликлинике. Вакцины от инфекции не существует, поэтому единственный способ предотвратить заболевание — мыть руки, продукты питания и избегать большого скопления людей.

В настоящий момент ведется разработка менингококковой вакцины для профилактики заболеваний, вызываемых бактериями вида Neisseria meningitidis двух серогрупп — А и С, включая менингит и менингококцемию.