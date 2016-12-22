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Певец Рашид Таха умер от сердечного приступа
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Певец Рашид Таха умер от сердечного приступа
Общество, 19:24
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Певец Рашид Таха умер от сердечного приступа

Французский певец алжирского происхождения Рашид Таха скончался в ночь на 12 сентября в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Его сын Лис, его семья, его близкие, все его друзья и лейбл Naïve с сожалением и огромной печалю объявляют о смерти артиста Рашида Таха, который скончался этой ночью после остановки сердца в своем доме», — цитирует агентство поступившее заявление о смерти.

Бывший министр культуры Франции Жак Ланг рассказал агентству, что Таха был его хорошим другом. Он назвал певца талантливым и оригинальным активистом и борцом.

«Он был духом радужной и терпимой Франции», — сказал Ланг.

Рашид Таха родился 18 сентября 1958 года в Алжире. Во Францию он прибыл в возрасте десяти лет. ​ В 1981 году он организовал во французском городе Лион группу Carte de Séjour. Он смешал алжирский музыкальный стиль раи (raï) с роком. В 1983 году группа приняла участие в марше против расизма. Через шесть лет певец перебрался в Париж, чтобы начать сольную карьеру. Выпустил несколько популярных альбомов, участвовал в коллаборациях со многими популярными музыкантами, в том числе Брайаном Ино и Фелой Кути. Приезжал с гастролями в Россию. В 2016 году Таха получил французскую награду «Музыкальная победа» («Victoire de la musique»).

Теги: Франция , музыкант
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