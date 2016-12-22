В результате крушения самолета в Ульяновской области погиб пилот

В ульяновской области в районе села Тагай упал легкомоторный самолет ​Zlin37. В результате инцидента погиб 52-летний пилот, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

«Ульяновской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (12:00 мск), в 40 км от аэродрома Ульяновска (Братеевка). Транспортная прокуратура установила, что полет проходил с нарушением использования воздушного пространства. Также на борту не было необходимого пакета документов, в том числе свидетельства о летной годности судна.

Как рассказал «Интерфаксу» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров, легкомоторный самолет выполнял сельскохозяйственные работы.

Помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова рассказала ТАСС, что пилот не получил разрешение на полет от органов организации воздушного движения. При этом уведомление о выполнении полета не подавалось.