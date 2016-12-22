Бывшего вице-президента Ирана приговорили к 6,5 года тюрьмы

Революционный суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы бывшего вице-президента Ирана Эсфандияра ​Рахима Машаи, который был ближайшим советником экс-президента страны Махмуда Ахмадинеджада. Об этом сообщает Fars News.

Отмечается, что он был обвинен в угрозе национальной безопасности.

В рамках этого же дела к четырем годам лишения свободы был приговорен бывший советник президента по вопросам прессы Али Акбар Джаванфекр.

Эсфандияр Рахим Машаи был начальником штаба с 2009 по 2013 год и первым вице-президентом Ирана в течение одной недели в 2009 году, пока его не сняли по приказу аятоллы Али Хаменеи. В 2013 году он собирался участвовать в президентских выборах, однако ​Наблюдательный совет Ирана снял его кандидатуру с выборов президента Ирана.

Он был арестован в марте 2018 года.