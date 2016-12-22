Нью-Йорк вернул звание главного мирового финансового центра

Нью-Йорк стал главным финансовым центром мира, сместив Лондон. Это следует из рейтинга Global Financial Centres Index, который составляет консалтинговая компания Z/Yen Group.

Всего в списке представлены 100 городов — на восемь больше, чем в 2017 году. Третье место занял Гонконг, на четвертой позиции разместился Сингапур, а на пятой — Шанхай.

Из российских городов в рейтинге представлены Санкт-Петербург (80-е место) и Москва (83-е место). Петербург поднялся на 11 строчек по сравнению с прошлым годом, Москва осталась на прежнем.

Рейтинг основан на данных Всемирного банка, Организации Объединенных Наций (ООН), ОЭСР и информации экспертов журнала The Economist.

В 2015 году Лондон стал главным финансовым центром мира, сместив с первого места Нью-Йорк. С тех пор каждый год он занимал первую строчку в рейтинге Global Financial Centres Index.