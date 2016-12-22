ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,96 68,70 EUR Нал. 81,02 79,64 USD Бирж. 69,09 -0,32 EUR Бирж. 80,02 -0,58 USD ЦБ. 69,97 +0,11 EUR ЦБ. 81,39 +0,72 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6248,40 -25,60 IMOEX 2340,96 +0,25% RTSI 1067,31 +1,08% Brent 79,26 +0,80% DJIA 25971,06 +0,44% Nasdaq 7972,47 +0,61%
Нью-Йорк вернул звание главного мирового финансового центра
Лента новостей
Нью-Йорк вернул звание главного мирового финансового центра 14:32, Финансы Меркель допустила возможность присоединения Германии к удару по Сирии 14:31, Политика Как производят мраморную говядину в России 14:30, РБК и Мираторг Пятерка сюрпризов: чего ждать от презентации Apple 14:28, Стиль «Калашников» представил беспилотник с возможностью посадки на воду 14:23, Технологии и медиа Титов поспорил с Орешкиным о курсе рубля 14:08, Экономика Бастрыкин забрал в Москву дела о заказных убийствах политиков в КЧР 14:05, Общество Названа самая непунктуальная авиакомпания России 14:05, Общество Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 13:59, РБК и Schneider Electric Обошедшая единоросса на выборах мэр Якутска решила снизить цены на проезд 13:59, Политика Новый мэр Якутска — РБК: «Я начинала с нулевой узнаваемостью» 13:59, Политика Власти Японии не поддержали идею Путина о мирном договоре без условий 13:58, Политика Биатлонисту сборной Украины разрешили выступать за Россию 13:53, Спорт Глава Минтранса опроверг возвращение курилок в аэропортах 13:53, Общество Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 13:44, РБК и Microsoft Рогозин ответил на сообщения о причинах появления дыры в «Союзе» 13:38, Технологии и медиа История большого провала: как трейдер разорил банк английской королевы 13:37, Quote Командир МКС отверг причастность астронавтов NASA к дырке в «Союзе» 13:36, Технологии и медиа Год блокировки: трейдеры из Китая вновь обошли запрет на криптовалюты 13:32, Крипто Эксперты усомнились в версии о порче «Союза» американцами 13:23, Общество Китай согласует поставки газа из России по западному маршруту 13:09, Политика Несырьевой экспорт: что предлагает Россия странам Азии 13:03, Партнерский материал Самый богатый чиновник Минкультуры возглавил НИИ 12:56, Общество В Нижегородской области при пожаре на химзаводе погиб человек 12:52, Общество Китайская CNPC сможет получить миноритарные доли в проектах «Роснефти» 12:43, Бизнес Ethereum подешевел почти на 90% за год: что ждет криптовалюту дальше 12:43, Крипто Костин рассказал о судьбе долларовых вкладов в случае расширения санкций 12:35, Финансы Шувалов поддержал идею сделать на базе ВЭБ «государственный НПФ» 12:33, Финансы
Нью-Йорк вернул звание главного мирового финансового центра
Финансы, 14:32
0
Нью-Йорк вернул звание главного мирового финансового центра

Нью-Йорк стал главным финансовым центром мира, сместив Лондон. Это следует из рейтинга Global Financial Centres Index, который составляет консалтинговая компания Z/Yen Group.

Всего в списке представлены 100 городов — на восемь больше, чем в 2017 году. Третье место занял Гонконг, на четвертой позиции разместился Сингапур, а на пятой — Шанхай.

Из российских городов в рейтинге представлены Санкт-Петербург (80-е место) и Москва (83-е место). Петербург поднялся на 11 строчек по сравнению с прошлым годом, Москва осталась на прежнем.

Рейтинг основан на данных Всемирного банка, Организации Объединенных Наций (ООН), ОЭСР и информации экспертов журнала The Economist.

В 2015 году Лондон стал главным финансовым центром мира, сместив с первого места Нью-Йорк. С тех пор каждый год он занимал первую строчку в рейтинге Global Financial Centres Index.

Теги: Нью-Йорк , Лондон , финансовый центр
Главное
Власти Японии не поддержали идею Путина о мирном договоре без условий Политика
Материалы по теме
Санкт-Петербург опередил Москву в рейтинге мировых финансовых столиц Финансы
Москва заняла одно из последних мест в рейтинге мировых финансовых столиц Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter